Дослідження: Кличко рідко голосує за земельні питання Київради, а найбільш активними є дві фракції

Міський голова Віталій Кличко рідко бере участь у земельних голосуваннях Київради, а більшість рішень ухвалюють за рахунок фракцій.

Про це свідчать результати дослідження громадської ініціативи «Голка», яка проаналізувала понад 9 400 голосувань Київради за шість років.

Кличко за цей час був присутній лише на 437 із 2 350 голосувань, коли депутати розглядали земельні питання по суті. Навіть під час перебування в залі у 62% таких голосувань він не натискає кнопку. Так, із 437 земельних голосувань, на яких Кличко був присутній, він підтримав 168. Це 7% від усіх земельних голосувань по суті.

Проте коли Кличко голосує, його голос може вирішити долю ділянки. Зокрема, 61 голосом – мінімально необхідною кількістю – Київрада передала товариству «Гювексхаус» в оренду на 10 років 1,28 га в парку «Наталка» під ресторан чи інші комерційні об’єкти. Міський голова проголосував «за». При цьому на ділянці раніше проводили будівельні роботи без прав на землю, через що правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Більшість земельних рішень ухвалюють за рахунок фракцій. Найактивніше їх підтримують «Батьківщина» і фракція мера «Удар»: на такі засідання приходять 83% і 82% їхніх депутатів, а з присутніх «за» голосують 90%. Депутати «Європейської солідарності» та «Слуги народу» підтримують земельні рішення однаково – по 59% від складу фракцій. Найрідше «за» голосують «Єдність» і «Голос».

Міський голова Києва, як показали результати дослідження, також дистанціюється від питань будівництва, містобудування та оренди. Порівняно зі своєю звичайною явкою мер на 19 відсоткових пунктів рідше приходить на земельні голосування й голосування щодо будівництва, а на питання оренди – на 27 пунктів рідше. Натомість голосування щодо бюджету й управління Кличко відвідує на 13 і 16 пунктів частіше, ніж зазвичай.