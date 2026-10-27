Рада оборони Києва розглянула проєкт будівництва комбінованих переправ через Дніпро

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Рада оборони Києва на засіданні 27 жовтня розглянула реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро й під'їзних шляхів до них. Місця розташування визначатиме військове командування, а погоджуватиме, серед інших, Київська міська військова адміністрація.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Він додав, що також обговорили питання безпеки функціонування мостів Києва з огляду на посилення обстрілів критичної інфраструктури.

«Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових», – сказав він.

Йшлося і про встановлення мобільних укриттів. Заслухали інформацію керівництва Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

«Я ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам», – заявив Кличко.