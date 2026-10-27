Рада оборони Києва розглянула проєкт будівництва комбінованих переправ через Дніпро

Рада оборони Києва на засіданні 27 жовтня розглянула реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро й під'їзних шляхів до них. Місця розташування визначатиме військове командування, а погоджуватиме, серед інших, Київська міська військова адміністрація.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Він додав, що також обговорили питання безпеки функціонування мостів Києва з огляду на посилення обстрілів критичної інфраструктури.
«Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових», – сказав він.
Йшлося і про встановлення мобільних укриттів. Заслухали інформацію керівництва Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
«Я ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам», – заявив Кличко.
- В Києві лише цього року, на тлі дронового терору міста, активізували роботу зі встановлення таких укриттів. Мерія перекладала відповідальність на РДА, голів яких призначає президент, а КМВА – на КМДА.
- Тему необхідності альтернативних переправ з правого на лівий берег підняли після того, як Росія почала умисно бити по мостах. Такого удару росіяни завдали й сьогодні вночі – вдарили балістикою по Південному мосту.