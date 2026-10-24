У Києві та області запровадили екстрені відключення (доповнено)

Ідеться про Голосіївський та Солом'янський райони.

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У частині Голосіїївського та Солом'янського раойнів Києва запровадили екстрені відключення світла, – ДТЕК.

"Київ: за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломянського районів", – ідеться у повідомленні ДТЕК.

Також, екстрені відключення застосовано у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах Київщини.

У компанії нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін, споживачів інформуватимуть у телеграм-каналі компанії.