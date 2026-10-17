У Києві роботи з посилення енергетичної стійкості перед зимою тривають, однак частину запланованих об’єктів не встигнуть завершити до кінця 2026 року. Із передбачених планом стійкості 2100 МВт резервної теплогенерації роботи розпочали на об’єктах загальною потужністю 1600 МВт.

Про це йдеться у статті Лесі Падалки "Київ готовий до зими на 80%. Де правда і де брехня в заявах влади про виконання плану стійкості столиці", яка посилається на дані плану стійкості.

За даними матеріалу, близько 350 МВт потужностей, зокрема два об’єкти Агентства та один міський об’єкт на Теремках, перебувають на стадії підготовки. Їх не планують завершити цього року. На інших об’єктах загальною потужністю 1250 МВт тривають активні будівельні роботи.

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Також виникли затримки з установленням когенераційного обладнання. Ще у 2024 році міська влада повідомляла про плани підключити 60 МВт когенерації для безперебійної роботи станцій теплопостачання. Восени 2025 року ці потужності обіцяли запустити до кінця року, однак у січні 2026-го обладнання ще не ввели в роботу. Лише влітку 2026 року заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив про його встановлення.

До кінця 2026 року Київ планує довести загальну потужність когенераційного обладнання на об’єктах теплопостачання до 200 МВт. Водночас у серпні рівень виконання цього пункту плану стійкості становив 68%.

Окремою проблемою залишається резервне живлення систем водопостачання та водовідведення.

Перший етап передбачав закупівлю дев’яти дизельних електростанцій загальною потужністю 13 МВт. Вони мають забезпечувати безперебійну роботу об’єктів приймання й очищення стоків, а також частини об’єктів водопостачання. У вересні рівень виконання цього етапу оцінювали у 95%.

Другий етап передбачає встановлення ще 27 дизельних електростанцій загальною потужністю 25,8 МВт. Він має забезпечити резервне живлення систем водопостачання, однак станом на момент підготовки матеріалу його реалізація лише розпочалася. Зокрема, у вересні "Київводоканал" оголосив закупівлю послуг із реконструкції дев’яти об’єктів із впровадженням резервних джерел живлення, завершити роботи на яких планують у 2027 році.

Повну енергонезалежність об’єктів водоканалу передбачає третій етап, який планують завершити до кінця 2027 року. Його рівень виконання у вересні становив лише 10%.

На реалізацію плану стійкості також вплинула бюджетна криза. У вересні Державна казначейська служба зупинила платежі за видатками третього кошика, до якого належать витрати, крім військових потреб, зарплат і соціальних виплат. Водночас платежі на виконання плану стійкості Києва почали розблоковувати приблизно через три тижні після початку обмежень.

Затримки з реалізацією інфраструктурних проєктів виникали й до бюджетної кризи, зокрема через тривале узгодження плану стійкості столиці та несвоєчасне впровадження резервних потужностей.