Київ розпочинає опалювальний сезон. Частину Дніпровського і Дарницького районів підключити поки не зможуть

З 30 вересня Росія проводить масовані прицільні атаки по енергетиці, зокрема і столичного регіону. Цього тижня ворог атакував усі три ТЕЦ.

У Києві з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон. Як завжди, насамперед тепло дадуть для закладів освіти, садочків і лікарень.

Однак частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт, підключити поки не зможуть. Роботи з відновлення там тривають, повідомив мер Віталій Кличко.

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

«Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, – для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках)», – сказав Кличко.