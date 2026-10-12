У Київводоканалі пояснили, чому цієї осені частіше зникає водопостачання

Водопостачання в Києві почало частіше зникати через коливання напруги. Про це заступник генерального директора Київводоканалу Сергій Горкуценко повідомив в інтерв'ю «Економічній правді».

Уся електрична частина водоканалу була побудована в 70-і роки, і при коливаннях вона не витримує, сказав він. Електрикам доводиться проводити переключення електричної частини, але кадрів бракує.

«Тепер щодо питання, чого не пропадала вода раніше і пропадає зараз. За 4 роки ми втратили 40% персоналу, тому що в нас тариф заморожений, люди позвільнялися. Через заморожені тарифи, через 50% бронювання. Слава Богу, два роки останніх нам дали ці 75%, але назад людину не повернеш», – сказав він.

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За його словами, зараз в «Київводоканалі» одна людина виконує завдання за чотирьох. Підприємству бракує слюсарів, енергетиків і зварювальників.

Посадовець додав, що є різниця, чи гіпотетично не буде води в мережах Києва чи питної для населення.

«Різниця в тому, коли ми робимо ремонтні роботи згідно з регламентом, ми надаємо водовоз. Він привозить питну воду. Як буде з подачею води в квартири? Не знаю, от чесно кажу», – заявив він.

Коркуценко гарантував, що питну воду будуть підвозити.

Він нагадав, що в 2022 році подача води в Києві знижувалася удвічі. Зараз ситуація погіршилася через зміну тактики російських атак. Тому доводеться обирати пріоритет: водовідведення, а не водопостачання.

Через три дні без каналізації почнеться епідкатастрофа. Особливо гостро проблеми стоятимуть для нижніх поверхів багатоквартирних будинків.

«Тому в пріоритеті було поставлено зробити все, щоб відводити стоки», – пояснив він.

За його словами, нинішні зникнення водопостачання пов'язані саме з тим, що немає можливості відвести стоки, а не з перебитими об'єктами водоканалу.

«По каналізуванню зроблено дуже багато роботи. І в принципі навіть ці два дні каналізаційна система працювала. Не було електроенергії, не було багато чого, але воно працювало. Але, підкреслю, з персоналом велика проблема. Вчорашня (розмова відбувалась 9 жовтня) ситуація. Треба було включати резервне живлення. Один електрик чи один енергетик на 5 станцій. Він поїхав на одну станцію робити, потім переїхав на другу. І тут в цей час третя зупиняється від резервного джерела живлення», – сказав він.