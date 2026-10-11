У чотирьох районах Києва зафіксовані аварійні відключення через атаку РФ (оновлено)

Через атаку РФ у чотирьох районах Києві застосовано аварійні відключення. Про це інформує ДТЕК.
"Київ: в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів зафіксовані аварійні відключення через атаку ворога", – ідеться у повідомленні.
Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути живлення.
У КМДА повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у цих районах.
- Уранці 11 жовтня в Києві та Київській області були застосовані екстрені відключення світла.