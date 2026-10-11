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У чотирьох районах Києва зафіксовані аварійні відключення через атаку РФ (оновлено)

Тимчасово призупинений рух електротранспорту у частинах Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів.

У чотирьох районах Києва зафіксовані аварійні відключення через атаку РФ (оновлено)
Фото: ДТЕК

Через атаку РФ у чотирьох районах Києві застосовано аварійні відключення. Про це інформує ДТЕК.

"Київ: в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів зафіксовані аварійні відключення через атаку ворога", – ідеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути живлення. 

У КМДА повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у цих районах.

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