На Миколаївщині росіяни завдали ракетного удару по Очаківській громаді, є поранена

"Сьогодні вдень ворог атакував Очаківську громаду, попередньо, ракетою "Бандероль". Внаслідок атаки постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний", – ідеться у повідомленні.

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