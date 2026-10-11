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На Миколаївщині росіяни завдали ракетного удару по Очаківській громаді, є поранена

Постраждала 54-річна жінка.

На Миколаївщині росіяни завдали ракетного удару по Очаківській громаді, є поранена
Фото: З відкритих джерел

Російські війська атакували ракетою "Бандероль" Очаківську громаду Миколаївщини. Є поранена.

Про це повідомляє в.о очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував Очаківську громаду, попередньо, ракетою "Бандероль". Внаслідок атаки постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний", – ідеться у повідомленні.

Пошкоджено складське приміщення, багатоквартирні та приватний будинки.

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