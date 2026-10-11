На Миколаївщині росіяни завдали ракетного удару по Очаківській громаді, є поранена

Російські війська атакували ракетою "Бандероль" Очаківську громаду Миколаївщини. Є поранена.
Про це повідомляє в.о очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
"Сьогодні вдень ворог атакував Очаківську громаду, попередньо, ракетою "Бандероль". Внаслідок атаки постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний", – ідеться у повідомленні.
Пошкоджено складське приміщення, багатоквартирні та приватний будинки.
- Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками, РСЗВ, FPV-дронами та ракетами "Бандероль".