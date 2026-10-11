Сили безпілотних систем ліквідували понад 100 тисяч російських військових від початку року

Загальні втрати особового складу противника у результаті роботи СБС із червня 2025 року перевищили 150 тисяч осіб.

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Підрозділи СБС від початку 2026 року ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських військових.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.

За даними військових, від моменту створення угруповання СБС 11 червня 2025 року загальні втрати особового складу російської армії внаслідок дій його підрозділів перевищили 150 тисяч убитими та пораненими.

Військові зазначили, що за цими показниками стоять щоденна бойова робота українських військових, тисячі бойових вильотів, точні удари та вдосконалення безпілотних технологій.

Втрати противника зменшують його бойовий потенціал.