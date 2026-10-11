На Сумщині російський дрон влучив у швидку: постраждали двоє медиків

На Сумщині російський дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Унаслідок удару постраждали двоє медиків.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Близько 5:00 бригада їхала на виклик у Свеську громаду. Дорогою, на території Ямпільської громади, російський безпілотник влучив у автомобіль.
Медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, інша бригада оперативно прибула на місце та евакуювала колег.
Постраждали 44-річний водій і 59-річний парамедик. Наразі вони отримують медичну допомогу. За попередніми даними, травми в обох неважкі.
- На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали двоє цивільних. У Сумській громаді травмовано 43-річного чоловіка, а у Степанівській – 36-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.