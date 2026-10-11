На Дніпропетровщині через російські атаки поранені шестеро людей, серед них діти

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранень дістали шестеро людей, серед них двоє 8-річних дітей. Одну з дівчаток госпіталізували.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі російські удари пошкодили багатоквартирні будинки, продуктові склади та автомобілі. Постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей віком 8 років.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені приватний будинок та об’єкти інфраструктури.
У Синельниківському районі російські війська атакували Дубовиківську громаду. Там пошкоджена приватна оселя, одна людина дістала поранення.
На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок і пожежна частина. Поранення дістав чоловік.
Загалом протягом доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.