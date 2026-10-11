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На Дніпропетровщині через російські атаки поранені шестеро людей, серед них діти

Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини дронами та артилерією.

На Дніпропетровщині через російські атаки поранені шестеро людей, серед них діти
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранень дістали шестеро людей, серед них двоє 8-річних дітей. Одну з дівчаток госпіталізували.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі російські удари пошкодили багатоквартирні будинки, продуктові склади та автомобілі. Постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей віком 8 років.

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У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

У Синельниківському районі російські війська атакували Дубовиківську громаду. Там пошкоджена приватна оселя, одна людина дістала поранення.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок і пожежна частина. Поранення дістав чоловік.

Загалом протягом доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

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