На Дніпропетровщині через російські атаки поранені шестеро людей, серед них діти

Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини дронами та артилерією.

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На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранень дістали шестеро людей, серед них двоє 8-річних дітей. Одну з дівчаток госпіталізували.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі російські удари пошкодили багатоквартирні будинки, продуктові склади та автомобілі. Постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей віком 8 років.

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У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

У Синельниківському районі російські війська атакували Дубовиківську громаду. Там пошкоджена приватна оселя, одна людина дістала поранення.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок і пожежна частина. Поранення дістав чоловік.

Загалом протягом доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.