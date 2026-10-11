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На Сумщині через російські обстріли постраждали двоє людей

За добу російські війська понад 40 разів обстріляли 27 населених пунктів області.

На Сумщині через російські обстріли постраждали двоє людей
наслідки атаки РФ
Фото: Сумська ОВА

На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали двоє цивільних. У Сумській громаді травмовано 43-річного чоловіка, а у Степанівській – 36-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Протягом доби з ранку 10 жовтня до ранку 11 жовтня 2026 року російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 27 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумщини. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

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У Сумській громаді ворожий безпілотник влучив в автомобіль, унаслідок чого травмувався 43-річний чоловік. У Степанівській громаді після удару БпЛА 36-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Ворожбянській громаді – нежитлове приміщення;
  • у Середино-Будській громаді – житлові будинки та господарські споруди;
  • у Глухівській громаді – приватний житловий будинок, адміністративна будівля, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі;
  • у Сумській громаді – приміщення магазину й автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді – приватний житловий будинок.

Під ударами також перебували Сумська, Степанівська, Миколаївська сільська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Ворожбянська, Середино-Будська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Новослобідська, Путивльська та Великописарівська громади.

За даними ОВА, повітряна тривога в області протягом доби тривала 19 годин 41 хвилину.

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