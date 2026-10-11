На Сумщині через російські обстріли постраждали двоє людей

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На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали двоє цивільних. У Сумській громаді травмовано 43-річного чоловіка, а у Степанівській – 36-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Протягом доби з ранку 10 жовтня до ранку 11 жовтня 2026 року російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 27 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумщини. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

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У Сумській громаді ворожий безпілотник влучив в автомобіль, унаслідок чого травмувався 43-річний чоловік. У Степанівській громаді після удару БпЛА 36-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

у Ворожбянській громаді – нежитлове приміщення;

у Середино-Будській громаді – житлові будинки та господарські споруди;

у Глухівській громаді – приватний житловий будинок, адміністративна будівля, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі;

у Сумській громаді – приміщення магазину й автомобіль;

у Зноб-Новгородській громаді – приватний житловий будинок.

Під ударами також перебували Сумська, Степанівська, Миколаївська сільська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Ворожбянська, Середино-Будська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Новослобідська, Путивльська та Великописарівська громади.

За даними ОВА, повітряна тривога в області протягом доби тривала 19 годин 41 хвилину.