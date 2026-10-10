Київську область атакували дрони: є потерпілий

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У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російського безпілотника та падіння уламків поблизу приватного будинку поранений чоловік. Він дістав уламкові поранення руки та ноги.

Про це повідомила Київська ОВА.

Медики надали постраждалому необхідну допомогу на місці. За повідомленням КОВА, російські атаки на Київщину тривають. Під ударом опиняються житлові будинки, цивільні об’єкти та енергетична інфраструктура.