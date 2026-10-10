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Київську область атакували дрони: є потерпілий

Поблизу приватного будинку поранено чоловіка.

Київську область атакували дрони: є потерпілий
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російського безпілотника та падіння уламків поблизу приватного будинку поранений чоловік. Він дістав уламкові поранення руки та ноги.

Про це повідомила Київська ОВА.

Медики надали постраждалому необхідну допомогу на місці. За повідомленням КОВА, російські атаки на Київщину тривають. Під ударом опиняються житлові будинки, цивільні об’єкти та енергетична інфраструктура.

  • Уранці 10 жовтня в Обухівському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Жінку з множинними переломами стегнової кістки госпіталізували, чоловікові медики надали допомогу на місці - від госпіталізації він відмовився.Також унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. 
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