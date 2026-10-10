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Зеленський про дозвіл Росії продавати нафтопродукти: "Кожен додатковий мільярд вони витратять на війну"

Президент наголосив, що доходи від експорту Росія спрямовуватиме на виробництво зброї та продовження бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення, яке дозволяє Росії продавати нафтопродукти, на тлі чергової атаки на Україну. Водночас, війська РФ продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру та завдавати ракетних ударів по українських містах.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Зеленський зазначив, що під час атаки на Київ частину балістичних ракет вдалося збити. Однак російські удари демонструють намір Кремля продовжувати війну, тероризувати цивільне населення та руйнувати інфраструктуру.

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"Кожен додатковий мільярд доларів, які вони зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це – на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення “шахедів” і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт", – заявив президент.

Він наголосив, що Росія буде готова припинити війну лише тоді, коли відчує скорочення можливостей затягувати бойові дії.

За словами Зеленського, останні сигнали для Москви, навпаки, могли створити враження, що вона може продовжувати атаки. 

Тому президент закликав США, Європу та інших партнерів посилити підтримку України й обмежити здатність Росії вести війну та тероризувати людей.

  • За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.
  • Видання AXIOS повідомляло, що Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного пального після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.
  • Також американські посланці також погрожували, що США можуть позбавити Україну доступу до розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Трампа.
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