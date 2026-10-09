Зеленський: Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями

Президент України відреагував на дозвіл США постачати російське пальне до Сполучених Штатів. Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.
Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.
Він зазначив, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає про це. А українські удари по нафтових обʼєктах РФ – це відповідь Росії на терору проти української енергетики.
"Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу.
"Росія «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі", - йдеться в заяві.
Президент заявив, що Україна розраховує на справедливу підтримку Америки та відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією.
- Трамп домовився з Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки. За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, після цього ще 1500 мільйона тонн.