Зеленський: Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями

Президент заявив, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти - це інвестиція у війну.

Президент України відреагував на дозвіл США постачати російське пальне до Сполучених Штатів. Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає про це. А українські удари по нафтових обʼєктах РФ – це відповідь Росії на терору проти української енергетики.

Реклама

"Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу.

"Росія «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі", - йдеться в заяві.

Президент заявив, що Україна розраховує на справедливу підтримку Америки та відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією.