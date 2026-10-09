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Зеленський: Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями

Президент заявив, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти - це інвестиція у війну.

Зеленський: Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України відреагував на дозвіл США постачати російське пальне до Сполучених Штатів. Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає про це. А українські удари по нафтових обʼєктах РФ – це відповідь Росії на  терору проти української енергетики.

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 "Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу.

"Росія «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі", - йдеться в заяві. 

Президент заявив, що Україна розраховує на справедливу підтримку Америки та відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією. 

  • Трамп домовився з Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки. За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, після цього ще 1500 мільйона тонн.
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