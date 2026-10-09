Президент Зеленський призначив Тараса Качку представником України при ЄС

Качка очолить українське представництво у Брюсселі та відповідатиме за просування переговорів про вступ України до ЄС і розвиток торговельних відносин.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Тараса Качки представником України при Євросоюзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії.

Відповідний указ №1034/2026 оприлюднили на сайті глави держави.

"Призначити КАЧКУ Тараса Андрійовича Представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", – ідеться у тексті указу.

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Тарас Качка очолить Представництво України при ЄС у Брюсселі. Він також суміщатиме цю посаду з функціями торговельного представника України. Його основними завданнями будуть просування переговорів про вступ України до Євросоюзу, взаємодія з інституціями ЄС і національними урядами країн-членів, а також розвиток торговельних відносин із ключовими партнерами.

Про намір призначити Качку на цю посаду Зеленський повідомив 17 липня. Тоді президент наголосив на необхідності зосередитися на роботі з європейськими інституціями та урядами країн ЄС для відкриття наступних переговорних кластерів.

Тараса Качку відправили в відставку разом з іншими міністрами уряду Юлії Свириденко. 16 липня новим віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції став Всеволод Ченцов, який з 2021-го був представником України при Євросоюзі.

Хто такий Тарас Качка?

Віцепрезидент зі стратегічного розвитку (з січня 2014), та в.о. президента (листопад 2014 – квітень 2015) Американської торговельної палати в Україні.

Працював менеджером з питань регуляторної політики у міжнародних корпораціях, а також у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Міністерстві юстиції України (заступник директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції).

Був уповноваженим з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України (на громадських засадах). Керував "Українським медіа центром реформ" та входив в Цільову команду з податкової реформи при Міністерстві фінансів.

З 6 вересня 2019 – заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України.

8 червня 2020 року призначений заступником голови Ради Міжнародної ради по зерну (IGC).

16 липня 2025 року президент Володимир Зеленський представив кандидатуру Тараса Качки на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

17 липня 2025 року Верховна Рада підтримала подання нової прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та проголосувала за оновлений склад уряду. Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

14 липня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за відставку Кабінету міністрів України на чолі з Юлією Свириденко. Після формування нового складу уряду не зберіг посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.