Axios: Представники Трампа висловлять нові пропозиції щодо завершення війни Росії проти України

Сьогодні, 9 жовтня, Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться у США з делегаціями з України та ЄС.

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п’ятницю, 9 жовтня, зустрінуться в Маямі з українськими переговорниками та делегатами з європейських країн. Сторони обговорять нові пропозиції, які мають допомогти вийти з глухого кута в переговорах про завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє Axios.

Однією з можливих ініціатив є часткове припинення вогню, яке передбачатиме зупинку ударів по енергетичній інфраструктурі та перевезеннях зерна. Україна заявляла про готовність до такого кроку, однак Росія поки не демонструє відповідної зацікавленості.

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За словами американського джерела, США намагаються узгодити спільну пропозицію для сторін, зокрема з огляду на наближення зими. Перед зустріччю в Маямі Віткофф і Кушнер представили останню американську пропозицію Дональду Трампу та обговорили її з президентом.

У зустрічі також брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент і заступник радника з національної безпеки Майк Нідем.

Українську сторону у переговорах представлятимуть керівник Офісу Президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця та народний депутат Давид Арахамія.

США також запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО і Європейського Союзу.

Окрім можливого припинення вогню, учасники переговорів планують обговорити гарантії безпеки для України та план її економічного відновлення після війни. За даними джерела Axios, обізнаного з перебігом переговорів, пізніше цього місяця Віткофф і Кушнер можуть знову відвідати Москву для зустрічі з Путіним.