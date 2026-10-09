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У США призупинили оформлення грін-карт для працівників Microsoft та IT-компаній

Призупинення стосується нових і незавершених заявок на трудову сертифікацію PERM від семи IT-компаній.

У США призупинили оформлення грін-карт для працівників Microsoft та IT-компаній
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати призупинили участь Microsoft, великих компаній, що надають IT-послуги на аутсорсингу, та виробника програмного забезпечення Adobe у ключовій програмі отримання грін-карт. Водночас влада розпочала розслідування щодо дев’яти провідних університетів. 

Як пише Reuters, так адміністрація розширює кампанію боротьби з порушеннями, яка, за її словами, спрямована на протидію шахрайству та захист робочих місць для американців.

Ці рішення стали наймасштабнішим на сьогодні ударом по програмах імміграції кваліфікованих працівників. Вони можуть перекрити поширений шлях до постійного проживання для іноземних фахівців технологічної галузі, а також стали попередженням для деяких провідних американських дослідницьких університетів.

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«На жаль, у Сполучених Штатах немає жодної компанії, яка зловживала б системою більше, ніж Microsoft», – заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За його словами, минулого року компанія звільнила 6000 американських працівників, водночас скориставшись 6300 тимчасовими робочими візами H-1B і отримавши майже 3000 грін-карт.

За даними Міністерства праці США, Microsoft є компанією, яка подає найбільше заявок на участь у процедурі PERM – отримання постійної трудової сертифікації. Процедура PERM є обов’язковою для більшості грін-карт, які видають на підставі працевлаштування. Роботодавці повинні довести, що найм іноземного працівника не зашкодить заробіткам або зайнятості американських працівників.

Microsoft повідомила, що близько 80% заявок на візи H-1B, поданих компанією протягом останнього фінансового року, стосувалися продовження віз або зміни статусу нинішніх співробітників, а не найму нових працівників. У липні компанія оголосила про скорочення 4800 робочих місць – приблизно 2,1% від загальної кількості працівників у світі.

Міністр праці США Кіт Сондерлінг заявив, що призупинення також поширюється на такі компанії як Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies та Capgemini.

«Ми не прийматимемо нових заявок на постійну трудову сертифікацію, пов’язаних із цими компаніями, і не розглядатимемо вже подані», — заявив Сондерлінг.

За його словами, починаючи з 2009 року ці компанії подали запити на залучення майже трьох мільйонів іноземних працівників. Вони отримали понад 230 000 схвалень на видачу віз H-1B і понад 100 000 постійних трудових сертифікацій.

За даними американської імміграційної служби, у 2026 фінансовому році найбільшим роботодавцем серед компаній, які наймали працівників із затвердженими візами H-1B, була Amazon.com. Далі йшли Tata Consultancy Services, Infosys, Apple і Microsoft.

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Венс заявив, що призупинення діятиме «стільки, скільки буде потрібно». За його словами, адміністрація хоче змусити компанії змінити підходи до найму працівників. Він стверджує, що деякі роботодавці публікують неефективні оголошення про вакансії, а потім посилаються на відсутність кандидатів, щоб виправдати найм іноземних працівників із нижчою оплатою праці.

Microsoft заявила, що платить співробітникам із візами H-1B стільки ж, скільки й іншим працівникам, які виконують аналогічну роботу.

У вересні минулого року Міністерство праці розпочало кампанію з посилення контролю під назвою Project Firewall. Це сталося після того, як Білий дім оголосив про одноразовий збір у розмірі 100 000 доларів за нові заяви на отримання віз H-1B для працівників, яких наймають за кордоном.

Венс також заявив, що дев’ять університетів, серед яких Гарвард, Єльський і Стенфордський університети, стануть об’єктами розслідування через імовірні зловживання візами для учасників програм обміну з метою зниження заробітків американців.

До переліку дев’яти закладів також увійшли Університет Брауна та Массачусетський технологічний інститут.

  • Навесні Трамп змінив правила отримання грін-карти для іноземців. Заявники на постійне проживання в США повинні будуть повернутися до своїх країн.
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