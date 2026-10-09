У Європі дослідники з кібербезпеки тестують китайські моделі штучного інтелекту

Агентство ЄС з кібербезпеки (ENISA) та Об’єднаний дослідницький центр уперше підтвердили, що тестують китайські моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

Агентство Європейського Союзу з питань кібербезпеки та внутрішній дослідницький центр ЄС почали експериментувати з китайськими відкритими моделями штучного інтелекту.

Про це пише Politico з посиланням на трьох посадовців ЄС.

Речник Європейської комісії Мацей Берестецький підтвердив, що Об’єднаний дослідницький центр (JRC) – науково-дослідна установа ЄС – проводить оцінку “загальнодоступних моделей із відкритими вагами” (open-weight models) китайського походження.

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Керівник ENISA, агентства ЄС, відповідального за кібербезпеку, також повідомив в інтерв’ю, що його команда наразі тестує китайські системи штучного інтелекту.

Експерименти з китайськими моделями в JRC є частиною ширшого дослідницького проєкту з оцінки штучного інтелекту, який також охоплює провідні моделі зі США та Європи, зазначив Берестецький.

“Моделі різного походження включено до порівняльного наукового аналізу їхніх можливостей, продуктивності, обмежень і ризиків”, – сказав він, додавши, що JRC також вивчає потенційні сфери їхнього наукового застосування.

Моделі з відкритими вагами (open-weight models) – це моделі, основні компоненти яких оприлюднено, що дозволяє будь-кому запускати їх і вивчати принцип їхньої роботи.

Підхід Китаю до сфери ШІ більшою мірою орієнтований на відкриті моделі, ніж підхід США. Водночас деякі великі американські технологічні компанії та розробники ШІ, зокрема гігант із виробництва чипів NVIDIA, також інвестують у моделі з відкритими вагами.

США та Китай змагаються за домінування в цій технології, тоді як Європа здебільшого залишається осторонь. Без життєздатної європейської моделі на передовій, європейські приватні та державні організації можуть бути змушені вибирати між американськими та китайськими постачальниками передових застосувань штучного інтелекту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Європі не намагатися виграти гонку на передовій у сфері штучного інтелекту. Провідна німецька технологічна компанія повідомила цього тижня, що відмовляється від провідної європейської лабораторії штучного інтелекту Mistral на користь китайських моделей з відкритим кодом.

За словами Берестецького, JRC не вступав у переговори щодо «спеціального доступу» чи ліцензування з відповідними китайськими розробниками. Моделі запускаються на «захищеній власній науковій інфраструктурі» центру, і Комісія не планує використовувати китайські моделі для власних потреб, додав він.

Агентство ЄС з питань кібербезпеки ENISA, яке отримало доступ до передових моделей від провідних американських компаній у сфері ШІ, таких як Anthropic, OpenAI та Google, також проводить експерименти з “кількома” китайськими моделями з відкритими вагами.

JRC та ENISA отримали завдання спільно створити платформу для тестування ШІ в межах нещодавнього плану дій ЄС щодо ШІ та кібербезпеки. Цей план є спробою Європейської комісії відреагувати на зростання занепокоєння через низку інцидентів, коли системи штучного інтелекту виходили за межі тестових середовищ і проникали в цифрові системи інших організацій.