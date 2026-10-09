Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

Агент ICE під час операції підстрелив у Нью-Йорку чоловіка

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що чоловік із родом із Домініканської Республіки. Він мав “судимість за крадіжку у великих розмірах, а також численні попередні затримання за напад, пограбування, зберігання наркотиків і незаконне володіння зброєю”.

Агент ICE під час операції підстрелив у Нью-Йорку чоловіка
Агенти оточили його та п'ятирічну дитину в автомобілі
Фото: EPA/UPG

У нью-йоркському районі Бронкс агент Імміграційної та митної поліції США (ICE) поранив чоловіка з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє BBC.

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS), у підпорядкуванні якого перебуває це відомство, підтвердило, що офіцер ICE “застосував зброю” під час “цілеспрямованої операції... із затримання злочинця, який перебуває в країні нелегально”.

Реклама

У заяві також зазначається, що чоловік залишився живим і перебуває в місцевій лікарні.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані назвав цю ситуацію “неприпустимою та надзвичайно серйозною”.

“За попередніми даними, агенти оточили його та п'ятирічну дитину в автомобілі, після чого здійснили кілька пострілів. За нашою інформацією, дитина фізично не постраждала”, – повідомив він.

Пізно ввечері в четвер губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул повідомила, що обговорила стрілянину з президентом Дональдом Трампом і висловила “обурення від імені жителів Нью-Йорка”.

“Я також закликала оприлюднити записи з нагрудних камер поліцейських, зафіксовані під час інциденту, щоб ми могли встановити факти й дізнатися правду”, – сказала вона.

Трамп поки що публічно не коментував цю стрілянину.

У DHS заявили, що чоловік, чиє ім’я офіційно не розголошується, є родом із Домініканської Республіки. Він мав “судимість за крадіжку у великих розмірах, а також численні попередні затримання за напад, пограбування, зберігання наркотиків і незаконне володіння зброєю”.

Згідно із заявою міністерства, у грудні 2023 року поліція Нью-Йорка заарештувала його, але вже за кілька днів його звільнили. Також зазначається, що він був пов’язаний із угрупованням “Трінітаріос” (Trinitarios), яке Міністерство юстиції США класифікує як транснаціональну злочинну організацію.

Нью-Йорк, що є оплотом Демократичної партії, – одне з кількох американських міст, де поліцейським заборонено сприяти федеральним органам у забезпеченні дотримання імміграційного законодавства.

Увечері в четвер на місці події зібралася група протестувальників, які скандували: “Ми хочемо справедливості” та “Геть ICE з наших вулиць”.

Фото: EPA/UPG

  • Цього року сталося кілька резонансних інцидентів зі стріляниною за участю співробітників ICE, зокрема випадок у Міннеаполісі в січні, що призвів до загибелі Рене Гуд. 
  • У вересні у Техасі госпіталізували чоловіка, якого поранив із вогнепальної зброї співробітник ICE.
  • У липні у Штатах співробітник Імміграційної служби застрелив водія в Біддефорді, прибережному містечку штату Мен.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies