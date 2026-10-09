Агент ICE під час операції підстрелив у Нью-Йорку чоловіка

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що чоловік із родом із Домініканської Республіки. Він мав “судимість за крадіжку у великих розмірах, а також численні попередні затримання за напад, пограбування, зберігання наркотиків і незаконне володіння зброєю”.

Агенти оточили його та п'ятирічну дитину в автомобілі

У нью-йоркському районі Бронкс агент Імміграційної та митної поліції США (ICE) поранив чоловіка з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє BBC.

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS), у підпорядкуванні якого перебуває це відомство, підтвердило, що офіцер ICE “застосував зброю” під час “цілеспрямованої операції... із затримання злочинця, який перебуває в країні нелегально”.

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У заяві також зазначається, що чоловік залишився живим і перебуває в місцевій лікарні.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані назвав цю ситуацію “неприпустимою та надзвичайно серйозною”.

“За попередніми даними, агенти оточили його та п'ятирічну дитину в автомобілі, після чого здійснили кілька пострілів. За нашою інформацією, дитина фізично не постраждала”, – повідомив він.

Пізно ввечері в четвер губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул повідомила, що обговорила стрілянину з президентом Дональдом Трампом і висловила “обурення від імені жителів Нью-Йорка”.

“Я також закликала оприлюднити записи з нагрудних камер поліцейських, зафіксовані під час інциденту, щоб ми могли встановити факти й дізнатися правду”, – сказала вона.

Трамп поки що публічно не коментував цю стрілянину.

У DHS заявили, що чоловік, чиє ім’я офіційно не розголошується, є родом із Домініканської Республіки. Він мав “судимість за крадіжку у великих розмірах, а також численні попередні затримання за напад, пограбування, зберігання наркотиків і незаконне володіння зброєю”.

Згідно із заявою міністерства, у грудні 2023 року поліція Нью-Йорка заарештувала його, але вже за кілька днів його звільнили. Також зазначається, що він був пов’язаний із угрупованням “Трінітаріос” (Trinitarios), яке Міністерство юстиції США класифікує як транснаціональну злочинну організацію.

Нью-Йорк, що є оплотом Демократичної партії, – одне з кількох американських міст, де поліцейським заборонено сприяти федеральним органам у забезпеченні дотримання імміграційного законодавства.

Увечері в четвер на місці події зібралася група протестувальників, які скандували: “Ми хочемо справедливості” та “Геть ICE з наших вулиць”.

Фото: EPA/UPG