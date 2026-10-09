Цієї зими ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу

Через війну в Ірані, яка й далі порушує глобальні поставки енергоносіїв, загальний дефіцит природного газу в ЄС цієї зими може сягнути 14 млрд кубометрів. Це приблизно 7% потреб блоку – обсяг, якого вистачило б для забезпечення енергією від 10 до 12 мільйонів європейських домогосподарств.

Такий прогноз міститься у звіті американського аналітичного центру з питань енергетики – Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), пише Politico.

Дефіцит створює ризик різкого зростання рахунків за електроенергію взимку та запровадження примусових заходів з економії енергії, якщо країнам ЄС не вдасться знайти достатні обсяги постачання з інших джерел.

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Такі висновки підтверджує ключовий звіт провідної європейської організації операторів газових мереж, представлений національним посадовцям у сфері енергетики в четвер.

Запаси газу в ЄС упали до найнижчого для цієї пори року рівня від початку ведення статистики у 2011 році. Це трохи більш як 70%. Причиною стали високі ціни, через які влітку трейдерам було вигідніше продавати газ, а не закачувати його до сховищ для зимового використання.

За висновками IEEFA, на тлі цін на газ, близьких до найвищого рівня за майже чотири роки, та обмеження постачання через війну США й Ізраїлю на Близькому Сході Європа має небагато альтернативних джерел газу, якщо майбутня зима виявиться такою ж холодною, як попередня.

Це не обов’язково означає, що в ЄС повністю закінчиться газ. Однак у сховищах може бути на 7 млрд кубометрів менше газу, ніж потрібно. У такому разі країнам доведеться купувати його за високими цінами на дедалі нестабільнішому світовому ринку. Якщо ж додаткових поставок не буде, споживачам, можливо, доведеться скорочувати використання газу.

Якщо цього року країнам доведеться вичерпати значну частину запасів, наступного року їм потрібно буде закупити більше газу для поповнення сховищ. Це може запустити замкнене коло: низькі запаси спричинятимуть вищі ціни, а високі ціни ускладнюватимуть накопичення резервів.

Такі самі ризики описано в опублікованому в четвер прогнозі постачання газу на зиму 2026–2027 років, підготовленому Європейською мережею операторів систем передачі газу (ENTSO-G).

У звіті попереджають: якщо імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде обмеженим або навіть відповідатиме оптимальному сценарію за умов холодної зими, рівень заповнення сховищ може впасти до 11%. Це мінімальний базовий рівень, необхідний для збереження стратегічних резервів, до яких складно отримати доступ.

Якщо країни прагнуть до кінця зими відновити запаси до 30%, щоб не наражатися на додаткові ризики під час наступних похолодань, їм доведеться скоротити споживання або не постачати споживачам обсяги газу, еквівалентні 7% попиту, попереджає ENTSO-G.

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Додатковий тиск створює загальноєвропейська заборона на довгострокові контракти на постачання російського скрапленого природного газу, яка має набути чинності в січні. За оцінками IEEFA, це скоротить імпорт газу до Європи ще на 7 млрд кубометрів.

Ситуацію ускладнює і те, що протягом останніх двох років зимовий попит на газ поступово зростав, тоді як обсяги імпорту до ЄС практично не змінювалися. Через це Євросоюз дедалі більше покладається на запаси у сховищах у холодний період.

Чисте скорочення запасів у січні цього року сягнуло 22,6 млрд кубометрів. Для порівняння, у січні 2025 року цей показник становив 18,8 млрд кубометрів, а в січні 2024-го – 17,8 млрд кубометрів.

Альтернативою може стати імпорт додаткових обсягів СПГ. Його транспортують морем і яке ЄС дедалі активніше закуповує у США. Однак за нинішніх цін імпорт обсягів, яких бракує, коштуватиме європейцям додаткові 3 млрд євро. Це на 12% більше, ніж коштував би такий самий обсяг минулого року, і йдеться про витрати на тлі вже надзвичайно високих цін.

Крім того, американські виробники СПГ працюють майже на повну потужність, тому збільшення експорту ще більше загострить ситуацію з пропозицією.

Деякі аналітики вважають, що ймовірніше за все ціни зростатимуть. Сценарій напруженої ситуації на ринку, розроблений ENTSO-G, передбачає глобальний дефіцит, за якого доступний Європі імпорт СПГ скоротиться на 20%.