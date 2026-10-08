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Reuters: США та Росія обговорюють можливе відновлення поставок російського газу до Європи

Представники Вашингтона та Москви не виключають залучення американського інвестора до "Північних потоків".

Reuters: США та Росія обговорюють можливе відновлення поставок російського газу до Європи
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Представники США та Росії обговорюють можливість залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", якими до початку повномасштабної війни російський газ постачали до Німеччини. 

Про це Reuters розповіли джерела.

До обговорень, за даними співрозмовників агентства, залучені спецпредставник президента США Джаред Кушнер і представник Путіна Кирило Дмитрієв. Вони зустрічалися в Москві та Нью-Йорку протягом останніх тижнів.Водночас невідомо, чи обговорювали "Північний потік" під час кожної з цих зустрічей.

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Ідея полягає у тому, щоб американські інвестори могли отримувати прибуток від енергетичних поставок до Європи після завершення війни в Україні. У Білому домі заявили, що будь-які домовленості Росія має укладати з Корпорацією міжнародного фінансування розвитку США та Міністерством фінансів, а угоди повинні бути вигідними американським платникам податків і компаніям.

Водночас представник адміністрації заявив, що останнім часом переговорів саме щодо "Північних потоків" не було. Перспективи відновлення роботи цих газопроводів залишаються невизначеними, адже вони перебувають під санкціями США та ЄС, тому їхній запуск у нинішніх умовах буде незаконним. 

Контекст

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина отримувала через "Північні потоки" понад половину свого газу з Росії. Після скорочення Москвою поставок до Європи газопроводи припинили роботу, а у вересні 2022 року були пошкоджені внаслідок серії підводних вибухів.

У Міністерстві економіки та енергетики Німеччини заявили, що російський газ і самі газопроводи перебувають під європейськими санкціями, а Берлін знайшов альтернативні джерела постачання. 

Окремою перешкодою залишається структура власності "Північних потоків". 51% компанії належить російському "Газпрому", ще 31% розподілений між двома німецькими компаніями, а решта часток перебуває у французької та нідерландської компаній. Німецькі акціонери хочуть зберегти свої частки, щоб не втратити вплив на компанію у разі продажу частки "Газпрому".

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