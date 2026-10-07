Укренерго: Завтра в частині регіонів діятимуть погодинні відключення світла

Для побутових споживачів застосовуватимуть графіки відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

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У четвер, 8 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для промисловості та бізнесу упродовж доби діятимуть графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59.

Для побутових споживачів у частині регіонів також застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

В "Укренерго" зазначили, що причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських обстрілів. Українців закликали стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу та ощадливо споживати електроенергію, коли світло є.