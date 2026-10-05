Україна та Румунія обговорили додаткові маршрути для українського експорту

Є домовленості щодо збільшення пропускної можливості у морі та на суші.

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Україна та Румунія посилять роботу над додатковими маршрутами для українського експорту та імпорту, розвитком прикордонної інфраструктури й стійкості транспортного сполучення між країнами.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Очільник Мінвідновлення України зустрівся з державним секретарем Міністерства транспорту Румунії, представниками залізниці, портів, бізнесу, митної та прикордонної служб.

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Що стосується залізничного сполучення, сторони домовилися підтримувати щодобову передачу 6 пар поїздів до порту Констанца. Для збільшення обсягів перевезень до 10 пар поїздів на добу румунська сторона пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури на своїй території.

Обговорили пріоритетний пропуск українських вантажів і додаткове використання потужностей румунських портів Галац і Браїла.

Є домовленості щодо збільшення пропускної спроможності Сулінського каналу.

"Наша потреба залишається незмінною: щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби. Маємо конкретні домовленості для збільшення пропускної спроможності", - зазначив Калашник.

У разі значного накопичення суден з українських портів, які очікують на вихід, Румунія виділятиме одну добу для їхнього проходження каналом у виключному режимі.

Погодили також нічні проводки для суден, які встигли зайти в канал до настання темряви, з дотриманням безпекових вимог.

Обговорили також перспективу відкриття пунктів «Шепіт» і «Хижа» для легкового транспорту та прискорення підготовки міжурядової угоди про спільний контроль.

Румунія підтвердила економічну доцільність будівництва мосту «Орлівка — Ісакча», також обговорили підготовку угоди щодо транспортного сполучення між Пашканем і Тарашанами, зокрема розвитку траси М-19.