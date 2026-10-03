Зеленський: Україна закриє дефіцит до кінця року та планує закупити дрони на початок 2027-го

Над цим питанням кілька місяців працювала Україна разом з міжнародними партнерами.

Україна планує закрити нинішній фінансовий дефіцит до кінця року. Президент Володимир Зеленський розповів про це в інтерв’ю Reuters, яке цитує в своїх соцмережах.

Глава держави зазначив, що останні кілька місяців команда працювала над цим питанням разом із міжнародними партнерами, зокрема Європейським Союзом. Для цього також переглянули бюджетні можливості країни.

"У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу. Це було нелегко", – пояснив Зеленський.

Водночас Україна планує частково використати кошти позики, передбачені на наступний рік, залучивши їх ближче до січня. Ці гроші хочуть спрямувати на замовлення дронів для потреб України у січні та лютому 2027 року.

Зеленський зазначив, що його команда після переговорів у Брюсселі відзвітувала про виконану роботу та висловив сподівання, що домовленості й надалі працюватимуть.