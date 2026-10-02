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Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Кошти перерозподілять із резерву для сектору безпеки і оборони, щоб забезпечити виплати у жовтні.

Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам
Засідання Кабміну
Фото: Кабмін

Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх родин. Це дозволить провести виплати у жовтні вчасно та в повному обсязі.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.

"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.

  • Уряд запровадив жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.
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