Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Кошти перерозподілять із резерву для сектору безпеки і оборони, щоб забезпечити виплати у жовтні.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх родин. Це дозволить провести виплати у жовтні вчасно та в повному обсязі.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.

"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.