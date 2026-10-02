Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх родин. Це дозволить провести виплати у жовтні вчасно та в повному обсязі.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.
"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.
- Уряд запровадив жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.