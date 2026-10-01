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Українці почали отримувати "Зимову підтримку" у розмірі 19 400 гривень

Перші виплати - для родин, які живуть на прифронтових територіях.

Українці почали отримувати "Зимову підтримку" у розмірі 19 400 гривень
Фото: EPA/UPG

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило про початок виплат "Зимової підтримки" - допомогу у розмірі 19 400 гривень було нараховано вже 1424 господарствам.

Першими кошти отримують родини, які проживають на відстані 0-20 кілометрів від лінії фронту. Сума вже профінансованих виплат становить 27,6 мільйона гривень. Загалом на програму виділено 7,4 мільярда. Це гроші від міжнародних та національних гуманітарних організацій.

На виплату у 19 400 гривень можуть претендувати родини із 11 вразливих категорій: де є людина з інвалідністю, самотній непрацездатний пенсіонер, переселенець, самотня мати, багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу тощо. Прийом заявок триває до 30 жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи та органи місцевого самоврядування. 

Отримувачі допомоги мають право самостійно визначати, на що витратити кошти. 

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