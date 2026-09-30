Головне за середу, 30 вересня: понад 170 боєзіткнень, атака на Трипільську ТЕС, гуманітарна криза в Олешках

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень світла. Яким запам’ятається 1680-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія продовжує атакувати Київ.

У місті є загиблі і поранені.

Більше інформації – в новині.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 вересня на фронті від початку доби відбулися 173 бої.

Найгарячіше на Покровському напрямку. Там Сили оборони відбили 27 ворожих атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 вересня – в новині.

Президент Володимир Зеленський 30 вересня відвідав воїнів на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка виконує завдання на Лиманському напрямку.

Зеленський поспілкувався з командиром бригади про завдання і потреби підрозділу. Президента супроводжували головком Михайло Драпатий, міністр оборони Євгеній Хмара, заступник голови ОП Павло Паліса.

«66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території. Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо», – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад та батальйонів.

Подробиці – в новині.

Реклама

Володимир Зеленський відвідав також пункт управління Третього армійського корпусу і зустрівся з українськими бійцями, які проводять операцію «Вівальді».

За словами глави держави, ця операція відіграє важливу роль у захисті Донбасу та всієї України.

Більше інформації – в новині.

Російські військові завдали удару бойовим дроном по одному з торговельних центрів у Київському районі Харкова.

Повідомляли про одну поранену людину.

Унаслідок атаки Росії в середу пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплової електростанції, повідомило ПАТ "Центренерго".

У компанії також наголосили, що Росія свідомо б'є по українській енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла.

Росіяни вже не вперше атакували Трипільську ТЕС, масовані атаки тривають із жовтня 2022 року.

30 вересня, з 6:30 до 18:30, російські військові атакували Україну 285 ударними безпілотниками, із них 174 були реактивними, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Реклама

За попередніми даними, Сили ППО за цей період знищила 254 БпЛА, серед яких 146 реактивних.

Крім того, на східному напрямку російські війська завдали удару балістичною ракетою та застосували кілька ракет "Бандероль" і "Дань-Т".

У четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, повідомили в "Укренерго".

З 08:00 - 21:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу,

З 08:00 – 11:00 і 16:00 – 21:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб'єкти. В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ щодо кризової ситуації в тимчасово окупованих Олешках. Питання розглянуть 1 жовтня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Українська делегація поінформує держави-учасниці ОБСЄ про ситуацію в місті та дії російської окупаційної влади. За словами Сибіги, російська окупаційна влада фактично утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках. "Це не що інше, як техногенна гуманітарна катастрофа", – заявив глава МЗС.

Він наголосив, що ситуація в Олешках є критичною та потребує термінових дій

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!