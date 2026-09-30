Головне за ніч та ранок середи, 30 вересня: ракетно-дронова атака на Київ, атака на Рівненщину, обстріли Сумщини, понад 220 боїв

Нічні повітряні атаки , 221 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, надзвичайна ситуація на борту літака авіакомпанії flydubai.

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Дим над багатоповерхівками після нічних обстрілів Києва

Росіяни вчергове атакували українську столицю балістичними ракетами. Також тривала безперервна атака дронами. Загинули дві жінки, повідомили Київська міська військова адміністрація і ДСНС.

Ще п'ятеро людей поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко. Госпіталізовані двоє.

За уточненою інформацією КМВА, є наслідки в чотирьох районах.

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Більше інформації – в новині.

Вранці 30 вересня Росія продовжила атакувати різні райони Києва. У Шевченківському районі Києва на території посольства західної країни виявили уламки, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Після цього ворог вдарив по складах у Солом'янському районі. Загорілася вантажівка. Загинув водій – працівник «Київтеплоенерго». Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації, повідомили в КМДА.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, ще одна людина поранена.

У Київській області внаслідок масованої ракетної атаки 30 вересня загинула дитина. Ще троє людей отримали поранення, зокрема – дитина.

У Вишгороді ворог влучив у приватний будинок. Під завалами виявили загиблу дитину 2012 року народження, повідомили в ДСНС. «Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося», – йдеться у повідомленні.

У місті виникли пожежі, усі їх ліквідовано.

Уночі 30 вересня Росія вперше з кінця минулого опалювального сезону масовано атакувала енергетичну інфраструктуру. Хоча з літа не було жодного дня, коли ворог не атакував би енергетику, але така комбінована атака сьогодні вночі була першою.

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Є пошкодження і руйнування, повідомив прем'єр Сергій Корецький.

«Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення», – сказав він.

Загалом Росія від учора атакувала 11 регіонів. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці.

Станом на 11:30 було відомо про 14 постраждалих по країні. Пʼятеро людей загинуло, серед них дитина. Загроза повітряних ударів зберігається.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 221 боєзіткнення.

Ворог найбільш активний на Костянтинівському напрямку – 28 атак.

17 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 533 970 військових.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росія від вечора вівторка атакувала Рівненську область дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Тривога лунала в усіх районах. За наслідками атаки жителі області не постраждали", - написав він у Telegram, подякувавши Силам протиповітряної оборони за роботу.

На Сумщині унаслідок обстрілів загинули дві людини. Поранено 15, серед них однорічна дівчинка.

Упродовж доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах області.

Докладніше – в новині.

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської області, 188 ударними безпілотниками типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару - Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей: 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс, а також 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

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Атака триває.

Літак авіакомпанії flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав у польоті сигнали про надзвичайну ситуацію та можливе незаконне втручання. Зрештою повітряне судно здійснило посадку в аеропорту Табука в Саудівській Аравії, пише The Times of Israel.

Спочатку екіпаж літака передав код 7700 – міжнародний сигнал загальної надзвичайної ситуації. Через короткий час борт почав передавати код 7500, який використовується для позначення захоплення літака або іншого незаконного втручання.

На борту, за попередніми даними, перебували близько 180 пасажирів. Після посадки ізраїльські безпекові джерела повідомили, що версію захоплення літака відкинули. За їхніми даними, причиною, ймовірно, став конфлікт між пілотами літака.

Подробиці – в новині.

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