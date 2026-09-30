ЦПД: нездатність Росії опублікувати остаточні результати голосування підтверджують фіктивність “виборів”

Спроба підігнати цифри під заздалегідь спущені з Кремля директиви призвела до системного збою.

Фото: Центр протидії дезінформації

Нездатність Центвиборчкому Росії опублікувати остаточні результати голосування через тиждень після його завершення є черговим підтвердженням того, що так звані “вибори” у РФ – це лише імітація демократичних процесів, спрямована на легітимізацію путінського режиму.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

Спроба підігнати цифри під заздалегідь спущені з Кремля директиви призвела до системного збою. Тому ЦВК РФ досі не змогла завантажити дані з усіх дільниць у 21 регіоні Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

“Намагання фальсифікаторів на місцях штучно натягнути потрібні відсотки явки та намалювати рекордну підтримку провладної партії призвели до того, що підсумкові цифри просто перестали збігатися навіть у російській автоматизованій системі підрахунку голосів”, – заявили у ЦПД.

Залаштункова затримка підсумків остаточно підтверджує, що російські “вибори” є повністю фіктивними як у самій Росії, так і на окупованих українських територіях.