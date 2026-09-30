Російські війська вночі та вранці застосували майже 190 ударних безпілотників, а також балістичні ракети.

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Унаслідок масованої російської атаки по Україні загинули п’ятеро людей, серед них дитина, ще 14 людей дістали поранення.

Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.

Російські війська вночі та вранці застосували майже 190 ударних безпілотників, а також балістичні ракети. Основною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура Києва та Київської області.

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Через обстріли пошкоджені житлові будинки. Екстрені служби та ремонтні бригади від ночі працюють над ліквідацією наслідків удару й відновленням електро- та водопостачання там, де воно було перерване.

Вранці російський безпілотник влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. Там виникла пожежа, яку гасять рятувальники.

У Києві під удар потрапила складська будівля, внаслідок чого загинула одна людина.

Також росіяни атакували критичну інфраструктуру Житомирської, Миколаївської, Кіровоградської та Рівненської областей.

Пошкодження зафіксували також на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині.

Зеленський зазначив, що українські захисники змогли збити частину балістичних ракет, однак були й влучання.

"Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі. Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя", – наголосив глава держави.

Президент зауважив, що потрібно зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла.