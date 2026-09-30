Унаслідок масованої російської атаки по Україні загинули п’ятеро людей, серед них дитина, ще 14 людей дістали поранення.
Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.
Російські війська вночі та вранці застосували майже 190 ударних безпілотників, а також балістичні ракети. Основною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура Києва та Київської області.
Через обстріли пошкоджені житлові будинки. Екстрені служби та ремонтні бригади від ночі працюють над ліквідацією наслідків удару й відновленням електро- та водопостачання там, де воно було перерване.
- Вранці російський безпілотник влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. Там виникла пожежа, яку гасять рятувальники.
- У Києві під удар потрапила складська будівля, внаслідок чого загинула одна людина.
- Також росіяни атакували критичну інфраструктуру Житомирської, Миколаївської, Кіровоградської та Рівненської областей.
- Пошкодження зафіксували також на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині.
Зеленський зазначив, що українські захисники змогли збити частину балістичних ракет, однак були й влучання.
"Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі. Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя", – наголосив глава держави.
Президент зауважив, що потрібно зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла.