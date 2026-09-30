Через обстріли нові знеструмлення зафіксували у шести регіонах

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Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок 30 вересня нові знеструмлення виникли у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у Києві.

Про це повідомили в "Укренерго".

Всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Водночас у частині областей повітряна тривога ще триває.

У Києві після російського обстрілу 8 тисяч домогосподарств залишились без електроенергії. Наразі енергетикам вдалось повернути їм світло.

На тлі цього споживання електроенергії вранці знизилося. Станом на 09:30 воно було на 2,1% меншим, ніж у цей самий час напередодні. Зменшення споживання пов’язують із ясною погодою в більшості регіонів України.