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Росіяни атакували зерносховище на Чернігівщині: знищено 200 тонн зерна

Ворог протягом доби ворог 23 рази атакував область.

Росіяни атакували зерносховище на Чернігівщині: знищено 200 тонн зерна
наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

У вівторок росіяни атакували "бандеролями" агропідприємство в Чернігівській області

Про це повідомив голова ОДА В'ячеслав Чаус.

"Учора серед дня ворог атакував агропідприємство в Борзні на Ніжинщині «бандеролями». Пошкоджене зерносховище - там зберігався ріпак, 200 тонн зерна знищено", - йдеться в повідомленні.

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Пожежу на місці влучання вже загасили вогнеборці.

Загалом протягом доби ворог 23 рази атакував Чернігівщину.

"15 ударів - FPV-дрони в прикордонні. Ще були скиди з БпЛА, артилерія і міномети", - додав голова ОДА.

Фото: ДСНС

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