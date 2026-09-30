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​Уночі Росія атакувала Україну ракетами "Циркон" та "Іскандер", а також 188 ударними безпілотниками

Основний напрямок удару - знову Київщина.

​Уночі Росія атакувала Україну ракетами "Циркон" та "Іскандер", а також 188 ударними безпілотниками
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської області, 188 ударними безпілотниками типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. 

Основний напрямок удару - Київщина.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей: 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс, а також 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

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