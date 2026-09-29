Головне за вівторок, 29 вересня: майже 190 боєзіткнень, удар КАБами по Сумах, ракети NASAMS для України

Бойові дії на Донеччині, 189 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1679-й день повномасштабної війни.

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Росіяни вдарили чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі міста Суми. Загинули двоє людей, які перебували у своїх домівках у приватному секторі.

Також ворог завдав удару по школі. На момент атаки діти були в укритті.

За даними ДСНС, 9 людей травмовано, серед них 3 дітей.

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"Чотири КАБи вдарили по центральній частині міста. Ворог обстріляв будівлю школи та житловий сектор. Одночасно за трьома адресами рятувальники гасили пожежі та обстежували місця атак. Усі загоряння ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Більше інформації – в новині.

Україна отримала пакет ракет для ЗРК NASAMS, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для «насамсів». Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для «петріотів»», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона готує на цьому тижні перемовини щодо ППО та подальшої підтримки з боку партнерів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 вересня на фронті від початку доби відбулося 189 бойових зіткнень.

Найбільше – на Костянтинівському на Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 вересня – в новині.

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Удень 29 вересня Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками (Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів), 29 із них - реактивні.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 95 БпЛА, 18 із них - реактивні.

Міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти у військових частинах Повітряних сил на Київщині.

Хмара розповів, що разом із військовими обговорили зміну тактики російського терору та нові виклики, зокрема для столичного регіону. Зосередились на процесі бойової роботи: виявлення і супроводження цілей, ухвалення рішень, знищення повітряних загроз.

"Завдання для захисників неба чітке: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії", - зазначив міністр.

Докладніше – в новині.

В Амурській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Інцидент підтвердило російське Міноборони.

У результаті падіння літака загинули шестеро осіб. Ту-95 упав у безлюдній місцевості.

Ці літаки окупанти використовують для запуску ракет по Україні.

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