НАБУ і САП розшукали колишнього суддю, якого в 2018 році викрили на вимаганні $30 тисяч хабаря

У червні 2023 року його оголосили в розшук.

НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У травні 2018 року Леонова викрили на вимаганні 30 тисяч доларів хабаря та отриманні частини цієї суми. За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.

Реклама

У березні 2023 року ВАКС визнав Леонова винним та призначив йому 11 років позбавлення волі, заборонив обіймати посаду судді протягом трьох років і конфіскував усе належне йому майно.

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Леонов не з’явився. У червні 2023 року його оголосили в розшук.

Детективи НАБУ встановили місце перебування засудженого та затримали його.

"Щоб залишатися непомітним, він переховувався у таємних приміщеннях, пересувався малолюдними маршрутами, використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт. В окремих випадках він навіть одягав форму Національної поліції", - зазначили в НАБУ.

Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора.