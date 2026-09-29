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​У Києві чоловік обікрав дівчину, яка ховалась від ракетної атаки

Затриманого 38-річного чоловіка підозрюють у серії крадіжок.

​У Києві чоловік обікрав дівчину, яка ховалась від ракетної атаки
Чоловік обікрав дівчину під час атаки
Фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок. Серед потерпілих – 20-річна киянка, яка під час ракетної атаки ховалася у підземному переході.

Про це повідомила поліція Києва.

Дівчина звернулася до Святошинського управління поліції після того, як виявила зникнення мобільного телефона. За її словами, вночі вона перечікувала ракетну атаку у підземному переході та заснула. Коли прокинулася, телефона вже не було.

Оперативники встановили особу підозрюваного. Ним виявився 38-річний киянин, який раніше вже мав судимість за майнові злочини.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік може бути причетним ще до двох крадіжок: у кафе та з автомобіля. Чоловіку повідомили про підозру за крадіжку, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

  • У Києві 44-річному чоловікові повідомили про підозру через допис у соцмережі, в якому він погрожував вбивством головному рабину України. Крім того, на своїй сторінці він публікував образливі дописи про представників нацменшин. Окремо правоохоронці зафіксували дописи з погрозами вбивством військовим та працівникам правоохоронних органів.
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