​У Києві чоловік обікрав дівчину, яка ховалась від ракетної атаки

У Києві правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок. Серед потерпілих – 20-річна киянка, яка під час ракетної атаки ховалася у підземному переході.

Про це повідомила поліція Києва.

Дівчина звернулася до Святошинського управління поліції після того, як виявила зникнення мобільного телефона. За її словами, вночі вона перечікувала ракетну атаку у підземному переході та заснула. Коли прокинулася, телефона вже не було.

Оперативники встановили особу підозрюваного. Ним виявився 38-річний киянин, який раніше вже мав судимість за майнові злочини.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік може бути причетним ще до двох крадіжок: у кафе та з автомобіля. Чоловіку повідомили про підозру за крадіжку, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.