СБУ та ОГП повідомили про підозру гауляйтеру Донецька, причетному до депортації українських дітей

Також підозру отримала очільниця так званого "відділу у справах сім’ї та дітей" Олена Вербовська.

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Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру двом представникам окупаційної адміністрації Донецька, яких слідство вважає причетними до незаконної депортації українських дітей до Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про так званого "керівника" окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулемзіна та "очільницю" так званого "відділу у справах сім’ї та дітей" Олену Вербовську.

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За матеріалами справи, вони брали участь в організації вивезення українських дітей до пансіонату "Поляни" під Москвою, який входить до структури управління справами президента РФ.

Слідство встановило, що депортація відбувалася на виконання так званої "постанови №84", підписаної гауляйтером Денисом Пушиліним. Документ передбачав вивезення дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії під приводом "оздоровлення".

Загалом до РФ примусово вивезли щонайменше 31 українську дитину – 16 хлопців та 15 дівчат.

Із них 22 дітей депортували з тимчасово окупованого Маріупольського району. Трьох дітей, як зазначають правоохоронці, примусово забрали у їхнього батька, якого згодом ув’язнили в Оленівській колонії. Ще дев’ятьох дітей російські окупанти забрали з дитячих соціальних центрів у Шахтарську та Харцизьку.

Окрім вивезення дітей до пансіонату "Поляни", частину з них передавали під "опіку" громадянам Росії. Зокрема, одну дитину з Маріуполя примусово передали уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львовій-Бєловій.

Оскільки підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території України, правоохоронці проводять заходи для притягнення їх до відповідальності.