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Зеленський відповів на петицію про позбавлення Потапа звання "Заслуженого артиста"

Президент доручив опрацювати питання Сергію Корецькому та Олександру Покладу.

Зеленський відповів на петицію про позбавлення Потапа звання "Заслуженого артиста"
Настя Каменських і Потап
Фото: пресслужба КМДА

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про позбавлення Олексія Потапенка (Потапа) звання "Заслужений артист України". Петиція набрала понад 25 тисяч голосів.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував авторам і підписантам за громадянську позицію та підтримку ініціатив, спрямованих на захист українського культурно-інформаційного простору від російських впливів і наративів.

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Президент пояснив, що за законом позбавити людину державної нагороди можна, зокрема, за обвинувальним вироком суду у визначених законом категоріях злочинів або в межах санкцій, якщо відповідне рішення РНБО введене в дію указом президента.

Окремо закон про санкції передбачає можливість позбавлення державної нагороди за дії, які:

  • популяризують або пропагують державу-агресора,
  • створюють позитивний образ держави-агресора,
  • виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Водночас пропозиції щодо застосування таких санкцій можуть подавати, зокрема, Кабінет Міністрів та СБУ. 

"З огляду на викладене згадану петицію мною надіслано прем'єр-міністру України Корецькому та тимчасово виконуючому обов’язки голови Служби безпеки України генерал-майору Покладу з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання", – зазначив Зеленський.

Що відомо про спроби позбавити Потапа звання?

  • Президент Зеленський присвоїв Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року. 
  • У вересні 2025 року Потап казав, що від початку повномасштабної війни він більше 14 разів виїжджав з України "на законних підставах". До цього він заявляв, що в Україні "є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких".  Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити артисту Потапу виїхати за кордон у 2022 році.
  • 3 вересня 2026 року петиція до президента із закликом позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Однак, в Мінкультури пояснили, що для позбавлення звання "Заслужений артист" треба рішення суду або РНБО. 
  • 17 вересня Верховна Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення Потапенка почесного звання "Заслужений артист України".
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