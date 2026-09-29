В Канаді відкрилася Друга міжнародна конференція з питань повернення українських дітей, цивільних та військовополонених

У Торонто розпочала роботу Друга міжнародна конференція "Шляхи до миру" з питань повернення українських дітей, незаконно утримуваних цивільних осіб та військовополонених.

Про це повідомили в МЗС України.

Конференцію співорганізували Україна, Канада та Норвегія.

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Канада визначила три пріоритетні напрями роботи: повернення українських дітей, цивільних осіб та військовополонених, зокрема через розшук і координацію; посилення захисту осіб, які перебувають під російським контролем, через гуманітарний доступ та обмін інформацією; підтримку українських програм реабілітації та реінтеграції, а також забезпечення відповідальності за скоєні злочини.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга виступив перед учасниками у форматі відеозвернення. Він розповів про систематичні катування та жорстоке поводження з українцями в російському полоні.

"77 кілограмів. Саме стільки втратив один український військовополонений лише за п’ять місяців російського полону. 11 катівень. Саме стільки Росія встигла створити в Херсоні та навколо нього менш ніж за дев’ять місяців окупації", – зазначив міністр.

Україна підтвердила понад 20 тисяч випадків незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей. 2 644 дитини вдалося повернути.

Щодо українських військовополонених, Україні відомо про понад 300 місць їхнього утримання, до яких Міжнародний комітет Червоного Хреста не має доступу. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, понад 95 відсотків українських військовополонених, опитаних після звільнення, повідомили про катування або жорстоке поводження в російському полоні.