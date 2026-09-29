Росія 30 вересня планує провести акції під посольствами країн-партнерок України у Москві. Приводом має стати річниця фейкового референдуму, організованого окупантами на захопленій території України.

Про це LB повідомили джерела в українській воєнній розвідці. Згідно з отриманими даними, акції готують під посольствами США, Великої Британії, Литви, Латвії, Польщі, Естонії, Чехії, Іспанії, Італії, Румунії, Німеччини, Франції і Норвегії.

Запланована участь 150 осіб на кожне посольство – разом 1950. Організаторами буде «Молодая гвардия Единой России» і «Волонтерская рота Боевого братства». Вони підготують прапори з гаслами «Донбасс/Луганск с Россией навсегда», аби наголошувати на «мирному виборі» населення, і «Ваше оружие убивает детей» та іншими подібними.

Під посольством США хочуть розгорнути прапор терористичної «ДНР», а під посольством Великої Британії – «ЛНР».

Акції погоджені адміністрацією президента. Їхньою метою є відзначення «возз'єднання» з Росією, як Москва називає окупацію, Донецької, Луганської областей, частини яких захоплені з 2014 року, а також Херсонської і Запорізької, частково захоплених під час повномасштабної війни.