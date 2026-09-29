​У Вінниці затримали чиновників за підозрою в організації незаконної легалізації іноземців

У Вінниці СБУ та Нацполіція викрили схему незаконної легалізації іноземців. За даними слідства, за хабарі їм оформлювали посвідки на тимчасове проживання в Україні через фіктивне працевлаштування.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали шістьох людей. Серед них – директорка регіональної філії одного з державних підприємств, керівник відділу та його підлеглий, очільник місцевої благодійної організації та двоє підприємців.

Реклама

За версією слідства, фігуранти вносили до державних реєстрів неправдиві відомості про іноземців, після чого ті отримували посвідки на тимчасове проживання. Вартість таких послуг залежала від конкретного випадку.

Серед клієнтів схеми були вихідці з країн Центральної Азії та Близького Сходу, зокрема держав із підвищеним терористичним ризиком. В СБУ також заявили, що серед них могли бути люди з агентурного апарату Росії, яких ворожі спецслужби використовують для розвідувально-підривної діяльності.

Під час понад 30 обшуків у помешканнях і за місцями роботи фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, записи, які можуть свідчити про незаконну діяльність, а також підроблені документи, підготовлені для продажу.

Шістьом затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо незаконного переправлення людей через державний кордон, одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом.Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За інкримінованими статтями їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.