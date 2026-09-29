Двоє людей постраждали на Херсонщині за минулу добу

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

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Упродовж минулої доби на Херсонщині двоє людей постраждали внаслідок ворожих ударів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватних будинки.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Комишани, Новорайськ, Костирка, Станіслав, Приозерне, Садове, Кізомис, Янтарне, Осокорівка, Зміївка, Михайлівка, Томина Балка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Нововоронцовка та місто Херсон.

Зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 19 людей.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - зазначили в ОВА.