Головне за понеділок, 28 вересня: майже 130 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, удари по Одесі, дроновий терор Києва

Бойові дії на Донеччині, 127 бойових зіткнень, ворожі обстріли, міністр Ляшко в проєкті "Наші гідні". Яким запам’ятається 1678-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія 28 вересня продовжує серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень.

Станом на 23:39 в Києві вже 26 постраждалих. 8 поранених госпіталізували. Один з них у важкому стані.

Більше інформації – в новині.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 вересня на фронті від початку доби відбулося 127 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 вересня – в новині.

Російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 28 дістали поранення.

У Дніпрі загинули троє людей, ще 21 людина постраждала. Трьох жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно. У Дніпровському та Самарівському районах сталися пожежі.

Докладніше – в новині.

Армія РФ атакувала багатоповерховий житловий будинок в Одесі.

Зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи.

Реклама

Відомо про чотирьох постраждалих: це 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також двоє дівчат 17 та 18 років.

Унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві постраждав колишній секретар РНБО, перший віцепрезидент НАН України Володимир Горбулін.

За словами співрозмовника BBC, удар припав на приміщення поверхом вище кабінету Володимира Горбуліна. Сам науковець уже перебуває вдома. Він отримав незначні травми через вибите скло.

Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула. За інформацією джерела, на момент удару вона, ймовірно, перебувала поруч із будівлею.

У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки по медичному центру постраждали троє людей, повідомила повідомляє ДСНС.

Також унаслідок удару загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку, розташованого поруч із місцем влучання.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили атаку російського дрона по будівлі, де розташована лікарня "Добробут".

Подробиці та фото – в нашій новині.

Євросоюз намагається забезпечити доставку гуманітарної допомоги жителям окупованих Олешок на Херсонщині та готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Реклама

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони.

Вона зазначила, що гуманітарна ситуація в Олешках демонструє наслідки російської окупації для цивільного населення.

"Коли хтось запитує: "Чому б просто не віддати ці території?", то це звучить так легко. Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях", – наголосила представниця ЄС.

Кая Каллас також повідомила, що міністри оборони країн-членів Євросоюзу не досягли нових домовленостей щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Що стосується ракет-перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", – каже Каллас.

Докладніше – в новині.

МОЗ відпрацьовує спільно зі Світовим банком модель лікарні медсестринського догляду в Україні не тільки з акцентом на травми, а й на хвороби старості.

Хвороби старості, за словами міністра Віктора Ляшка, не можна винести за межі медсистеми, бо “потім умовні геріатричні пансіонати будуть відтягувати з медичної системи медика, бо там без медсестринської професії не справитись”.

Про це міністр сказав у розмові для проєкту “Наші гідні”.

“Ключова задача, як це правильно спланувати. Ми брали досвід різних країн, їздили на декілька семінарів у Барселонському офісі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Розуміємо, що одного концепту лікарні медсестринського догляду не буде, бо догляд за довготривалими пацієнтами – одна історія з медичною патологією, а догляд за хворобами старості – зовсім інші підходи. Тому ми це розділяємо”, – розповів Віктор Ляшко.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю, де йшлося про чимало важливих тем.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!