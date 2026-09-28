Російський дрон влучив неподалік українсько-польського кордону у Волинській області

У Волинській області російський дрон впав неподалік українсько-польського кордону, поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин".
Про це повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
"Сьогодні під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковельському районах області зафіксували один ворожий БпЛА типу "Шахед" (реактивний). На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП "Ягодин"), Ковельського району", – ідеться у повідомленні.
Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзді до термінала. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило.
- 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.