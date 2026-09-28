Російський дрон влучив неподалік українсько-польського кордону у Волинській області

У Волинській області російський дрон впав неподалік українсько-польського кордону, поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

Про це повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

"Сьогодні під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковельському районах області зафіксували один ворожий БпЛА типу "Шахед" (реактивний). На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП "Ягодин"), Ковельського району", – ідеться у повідомленні.

Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзді до термінала. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило.