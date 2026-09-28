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Роспропаганда запустила фейковий "флешмоб" проти мобілізації в Україні, – ЦПД

У мережі поширюють згенеровані ШІ фото нібито вагітних українок із плакатами проти мобілізації.

Роспропаганда запустила фейковий "флешмоб" проти мобілізації в Україні, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда запустила фейковий "флешмоб" проти мобілізації в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У соцмережах поширюють фотографії нібито вагітних українських жінок, які тримають аркуші з написами проти мобілізації та закликами до чоловіків залишатися вдома.

У ЦПД зазначили, що ці зображення є підробками. Аналіз за допомогою спеціалізованих інструментів підтвердив, що фотографії були згенеровані штучним інтелектом.

За даними Центру, першоджерелом поширення фейків стала мережа російських Telegram-каналів, які систематично продукують ШІ-контент для дестабілізації ситуації в Україні.

У ЦПД вважають, що мета такої інформаційної операції – створити ілюзію масового протесту проти мобілізації та спонукати користувачів соцмереж органічно поширювати підроблені матеріали.

Центр закликав користувачів перевіряти походження подібних матеріалів та не поширювати неперевірену інформацію.

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