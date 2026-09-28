Від ранку 28 вересня РФ продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками, більшість із яких є реактивними.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що атака триває з 06:30.
Станом на 16:30 зафіксували понад 100 ударних БпЛА різних типів. Значна частина безпілотників прямувала в напрямку Києва.
Сили ППО знищили понад 40 реактивних БпЛА. Водночас десятки безпілотників на момент повідомлення Повітряних сил залишалися в повітрі.
У різних регіонах України зафіксували влучання ударних безпілотників по інфраструктурі, цивільних об'єктах та житлових будинках.
Зокрема, у Києві реактивні БпЛА влучили в будівлю Національної академії наук України та медичний центр "Добробут".
Повітряна атака триває.