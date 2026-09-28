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Екіпаж 1020 ЗРАП вперше збив дрон-ракету «Герань-5» реактивним перехоплювачем

Військові знищили безпілотник на швидкості 425 км/год на висоті понад 3 км

Екіпаж 1020 ЗРАП вперше збив дрон-ракету «Герань-5» реактивним перехоплювачем
Фото: Фонд Сергія Притули

Екіпаж «Яструб» 1020-го зенітного ракетно- артилерійського полку на Чернігівщині знищив російську дрон-ракету «Герань-5» реактивним перехоплювачем. Відео перехоплення опублікував Фонд Сергія Притули.

«Для екіпажу це перше бойове застосування такої системи, а для Фонду — перше збиття швидкісної цілі новітнім перехоплювачем менш ніж за тиждень після анонсу закупівлі таких систем», — повідомили в організації. 

«Герань-5» — російський реактивний ударний безпілотник, за характеристиками близький до ракет. Дальність його польоту — до 1000 км. Росія почала застосовувати його проти України на початку 2026 року.

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Нагадаємо, Фонд Сергія Притули законтрактував дрони-перехоплювачі різних типів для протидії реактивним повітряним цілям у відповідь на зміну характеру російських повітряних атак. У фонді пояснюють, що потреба в перехоплювачах нового зразку зростає через застосування Росією реактивних безпілотників і дронів-ракет, які мають вищу швидкість та суттєво скорочують час на реагування і перехоплення.

Читайте також«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів

Як зазначає Кирило Люков, керівник відділу безпілотних систем Фонду Сергія Притули, кілька виробників уже успішно пройшли полігонні випробування та підтвердили основні тактико-технічні характеристики своїх розробок. Наразі окремі рішення готуються до бойового застосування профільними підрозділами Сил оборони України. Випробування також показали, що окремі перехоплювачі вже здатні переслідувати реактивні безпілотники та уражати цілі з турбореактивним двигуном.

Наразі Україна на різних рівнях шукає протидію реактивним дронам. В кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди». 

В свою чергу CEO Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що для протидії російським реактивним БпЛА кластер працює за чотирма напрямами: 

  • турбореактивні перехоплювачі з двигуном, як у крилатій ракеті;

  • імпелерні перехоплювачі на електротязі — приблизно у вісім разів дешевші (двигун коштує $500-1 000 проти $5 000-8 000 за турбореактивний); 

  • надшвидкісні електричні гоночні коптери, здатні розганятися понад 450 км/год;

  • засоби для збиття «Шахедів» на зустрічних курсах, над якими працюють шість компаній.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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