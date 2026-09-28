Екіпаж «Яструб» 1020-го зенітного ракетно- артилерійського полку на Чернігівщині знищив російську дрон-ракету «Герань-5» реактивним перехоплювачем. Відео перехоплення опублікував Фонд Сергія Притули.

«Для екіпажу це перше бойове застосування такої системи, а для Фонду — перше збиття швидкісної цілі новітнім перехоплювачем менш ніж за тиждень після анонсу закупівлі таких систем», — повідомили в організації.

«Герань-5» — російський реактивний ударний безпілотник, за характеристиками близький до ракет. Дальність його польоту — до 1000 км. Росія почала застосовувати його проти України на початку 2026 року.

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Нагадаємо, Фонд Сергія Притули законтрактував дрони-перехоплювачі різних типів для протидії реактивним повітряним цілям у відповідь на зміну характеру російських повітряних атак. У фонді пояснюють, що потреба в перехоплювачах нового зразку зростає через застосування Росією реактивних безпілотників і дронів-ракет, які мають вищу швидкість та суттєво скорочують час на реагування і перехоплення.

Як зазначає Кирило Люков, керівник відділу безпілотних систем Фонду Сергія Притули, кілька виробників уже успішно пройшли полігонні випробування та підтвердили основні тактико-технічні характеристики своїх розробок. Наразі окремі рішення готуються до бойового застосування профільними підрозділами Сил оборони України. Випробування також показали, що окремі перехоплювачі вже здатні переслідувати реактивні безпілотники та уражати цілі з турбореактивним двигуном.

Наразі Україна на різних рівнях шукає протидію реактивним дронам. В кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди».

В свою чергу CEO Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що для протидії російським реактивним БпЛА кластер працює за чотирма напрямами: