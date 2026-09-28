Екіпаж «Яструб» 1020-го зенітного ракетно- артилерійського полку на Чернігівщині знищив російську дрон-ракету «Герань-5» реактивним перехоплювачем. Відео перехоплення опублікував Фонд Сергія Притули.
«Для екіпажу це перше бойове застосування такої системи, а для Фонду — перше збиття швидкісної цілі новітнім перехоплювачем менш ніж за тиждень після анонсу закупівлі таких систем», — повідомили в організації.
«Герань-5» — російський реактивний ударний безпілотник, за характеристиками близький до ракет. Дальність його польоту — до 1000 км. Росія почала застосовувати його проти України на початку 2026 року.
Нагадаємо, Фонд Сергія Притули законтрактував дрони-перехоплювачі різних типів для протидії реактивним повітряним цілям у відповідь на зміну характеру російських повітряних атак. У фонді пояснюють, що потреба в перехоплювачах нового зразку зростає через застосування Росією реактивних безпілотників і дронів-ракет, які мають вищу швидкість та суттєво скорочують час на реагування і перехоплення.
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Як зазначає Кирило Люков, керівник відділу безпілотних систем Фонду Сергія Притули, кілька виробників уже успішно пройшли полігонні випробування та підтвердили основні тактико-технічні характеристики своїх розробок. Наразі окремі рішення готуються до бойового застосування профільними підрозділами Сил оборони України. Випробування також показали, що окремі перехоплювачі вже здатні переслідувати реактивні безпілотники та уражати цілі з турбореактивним двигуном.
Наразі Україна на різних рівнях шукає протидію реактивним дронам. В кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди».
В свою чергу CEO Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що для протидії російським реактивним БпЛА кластер працює за чотирма напрямами:
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турбореактивні перехоплювачі з двигуном, як у крилатій ракеті;
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імпелерні перехоплювачі на електротязі — приблизно у вісім разів дешевші (двигун коштує $500-1 000 проти $5 000-8 000 за турбореактивний);
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надшвидкісні електричні гоночні коптери, здатні розганятися понад 450 км/год;
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засоби для збиття «Шахедів» на зустрічних курсах, над якими працюють шість компаній.