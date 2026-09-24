Фонд Сергія Притули закуповує перехоплювачі для протидії реактивним «Шахедам»

Деякі перехоплювачі вже готують до бойового застосування, а випробування підтвердили їх здатність збивати реактивні БпЛА

Фонд Сергія Притули законтрактував дрони-перехоплювачі різних типів для протидії реактивним повітряним цілям у відповідь на зміну характеру російських повітряних атак. Про це організація повідомила виданню LB.ua.

У фонді пояснюють, що потреба в перехоплювачах нового зразку зростає через застосування Росією реактивних безпілотників і дронів-ракет, які мають вищу швидкість та суттєво скорочують час на реагування і перехоплення. Лише у вересні ворог запустив по території України близько 1800 дронів цього типу, зазначили у Фонді Сергія Притули.

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Як зазначає Кирило Люков, керівник відділу безпілотних систем Фонду Сергія Притули, кілька виробників уже успішно пройшли полігонні випробування та підтвердили основні тактико-технічні характеристики своїх розробок. Наразі окремі рішення готуються до бойового застосування профільними підрозділами Сил оборони України. Випробування також показали, що окремі перехоплювачі вже здатні переслідувати реактивні безпілотники та уражати цілі з турбореактивним двигуном.

Головний виклик для перехоплення — швидкість цілі, кажуть у фонді. Реактивні дрони можуть рухатися зі швидкістю 300–600 км/год, а в окремих регіонах їхні маршрути проходять на висотах 5–9 км. Це суттєво скорочує час на реагування та водночас обмежує спектр засобів, які можуть бути застосовані для перехоплення. Тому поряд із розвитком перехоплювачів важливо посилювати радарне поле та якість цілевказівки.

У Фонді Сергія Притули додали, що закупівля перехоплювачів реактивних цілей є частиною проєкту «Єдинозбір. Чисте небо».

Наразі Україна на різних рівнях шукає протидію реактивним дронам. В кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди».

В свою чергу CEO Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що для протидії російським реактивним БпЛА кластер працює за чотирма напрямами: