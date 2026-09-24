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На Чернігівщині знайшли живим трирічного хлопчика, який зник майже добу тому

До пошуків були залучені поліцейські, нацгвардійці, рятувальники та прикордонники.

На Чернігівщині знайшли живим трирічного хлопчика, який зник майже добу тому
Хлопчика знайшли через добу після зникнення
Фото: Іван Вигівський

На Чернігівщині завершили пошуки трирічного Святослава, який зник напередодні. Дитину знайшли живою після майже доби пошукової операції.

Про це повідомив глава МВС Іван Вигівський.

До пошуків залучили понад 300 працівників системи Міністерства внутрішніх справ – поліцейських, рятувальників, нацгвардійців та прикордонників. Територію також обстежували кінологи й екіпажі безпілотників.

Вранці в районі пошуків знайшли іграшку, після чого обстеження цього сектору посилили. Зрештою аеророзвідка за допомогою тепловізора виявила дитину. Інформацію одразу передали наземним групам, які вирушили до Святослава.

Після порятунку хлопчик перебуває під наглядом медиків. За попередньою інформацією, загрози його життю немає.

Що відомо про зникнення хлопчика?

Напередодні поліція Чернігівської області повідомила, що 3-річний Святослав Клименко з села Красне Батуринської громади Ніжинського району зник 23 вересня вдень. Хлопчик разом із матір’ю та старшим братом збирав кукурудзу в полі біля будинку. Коли мати віднесла мішок на подвір’я, дитини вже не було на місці.

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